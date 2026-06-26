В ягодах жимолости из Рязанской области обнаружили запрещенные пестициды

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило применение запрещенного для жимолости пестицида у одного из сельхозпроизводителей региона. Во время выездной проверки специалисты отобрали пробы земляники и жимолости для лабораторных исследований на содержание остаточных количеств пестицидов, агрохимикатов и нитратов. По результатам исследований в образцах жимолости обнаружили флудиоксонил — действующее вещество системного фунгицида, применение которого для этой культуры не допускается.

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило применение запрещенного для жимолости пестицида у одного из сельхозпроизводителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время выездной проверки специалисты отобрали пробы земляники и жимолости для лабораторных исследований на содержание остаточных количеств пестицидов, агрохимикатов и нитратов. Образцы направили в Тульскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По результатам исследований в образцах жимолости обнаружили флудиоксонил — действующее вещество системного фунгицида, применение которого для этой культуры не допускается.

По факту выявленного нарушения ведомство примет меры, предусмотренные законодательством.