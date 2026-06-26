В Рязанской области снова продлили действие желтого уровня погодной опасности
Действие метеопредупреждения продлили до 23:00 29 июня. Оно объявлено из-за высокой пожарной опасности. Ей присвоен 4 класс. Ранее предупреждение действовало до 25 июня.
В Рязанской области снова продлили действие желтого уровня погодной опасности. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Действие метеопредупреждения продлили до 23:00 29 июня. Оно объявлено из-за высокой пожарной опасности. Ей присвоен 4 класс.
Ранее предупреждение действовало до 25 июня.