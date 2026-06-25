В Рязанской области продлили действие желтого уровня погодной опасности
Метеопредупреждение в регионе объявлено из-за высокой пожарной опасности. Оно будет действовать до вечера 25 июня. Пожарной опасности в Рязанской области присвоен 4 класс.
В Рязанской области продлили действие желтого уровня погодной опасности. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Метеопредупреждение в регионе объявлено из-за высокой пожарной опасности. Оно будет действовать до вечера 25 июня.
Пожарной опасности в Рязанской области присвоен 4 класс.