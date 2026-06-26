В Рязанской области отменен карантин

В Рязанской области отменен карантин по бешенству животных. Постановление губернатора опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости». Карантин устанавливали на территории села Кензино в Ухоловском муниципальном округе. Его отменили с 23 июня 2026 года.