В Рязанской области вновь установлен карантин

В Рязанской области вновь установлен карантин по бешенству животных. Карантин установили на территории села Кензино в Ухоловском муниципальном округе, написано в соответствующем постановлении губернатора Рязанской области. Ограничительные меры введены на 60 дней — отсчет начнут после убоя последнего животного, подозреваемого в заболевании, или уничтожения последнего трупа больного животного. На территории очага запрещено лечить больных животных, ввозить или вывозить их (за исключением вакцинированных за последние 179 дней и направляемых на убой), перемещать внутри хозяйства, а также снимать шкуры с мертвых животных. В пределах всего Кензина под запрет попали массовые мероприятия с участием животных — ярмарки, выставки, торги.

