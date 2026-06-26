В Рязани ещё 71 человек получил штраф за незаконную торговлю
Всего с начала 2026 года 1 031 нарушитель привлечен к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 2 783 700 рублей. Напомним, покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, потому что у продавцов нет санитарных книжек.
В Рязани за неделю 71 человек получил штраф за незаконную торговлю. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Всего с начала 2026 года 1 031 нарушитель привлечён к административной ответственности за незаконную торговлю.
Общая сумма наложенных штрафов составила 2 783 700 рублей.
Напомним, покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, потому что у продавцов нет санитарных книжек.