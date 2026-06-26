В Рязани ещё 71 человек получил штраф за незаконную торговлю

Всего с начала 2026 года 1 031 нарушитель привлечен к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 2 783 700 рублей. Напомним, покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, потому что у продавцов нет санитарных книжек.

В Рязани за неделю 71 человек получил штраф за незаконную торговлю. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Всего с начала 2026 года 1 031 нарушитель привлечён к административной ответственности за незаконную торговлю.

Общая сумма наложенных штрафов составила 2 783 700 рублей.

Напомним, покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, потому что у продавцов нет санитарных книжек.