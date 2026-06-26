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В Госдуме раскритиковали снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет
В Госдуме раскритиковали предложение о введении уголовной ответственности для несовершеннолетних с 12 лет. Об этом пишет «Газета. ру». Депутат Нина Останина выразила свою категорическую позицию против этой инициативы, назвав её неприемлемой с точки зрения воспитания детей. Она отметила, что снижение возраста уголовной ответственности может привести к осуждению 12-летних детей, что негативно скажется на их будущем. Останина подчеркнула, что изоляция от общества не приносит пользы детям и призвала взрослых задуматься о своих обязанностях по воспитанию подрастающего поколения.

В Госдуме раскритиковали предложение о введении уголовной ответственности для несовершеннолетних с 12 лет. Об этом пишет «Газета. ру».

Депутат Нина Останина выразила свою категорическую позицию против этой инициативы, назвав её неприемлемой с точки зрения воспитания детей. Она отметила, что снижение возраста уголовной ответственности может привести к осуждению 12-летних детей, что негативно скажется на их будущем.

Останина подчеркнула, что изоляция от общества не приносит пользы детям и призвала взрослых задуматься о своих обязанностях по воспитанию подрастающего поколения.

Ранее с таким предложением выступил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.