Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что выступал с инициативой снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет. По его словам, соответствующее предложение ранее уже выдвигалось, однако поддержки не получило. В настоящее время уголовная ответственность в России наступает с 16 лет.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что выступал с инициативой снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет. Об этом он сообщил на Петербургском международном юридическом форуме, пишет РБК.

По его словам, соответствующее предложение ранее уже выдвигалось, однако поддержки не получило.

В настоящее время уголовная ответственность в России наступает с 16 лет.

Фото: СК России.