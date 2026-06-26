Рязанец, числившийся пропавшим с октября 2025 года, вернулся из плена

Отмечается, что с октября 2025 года мужчина числился пропавшим без вести. Его супруга узнала о том, что он в украинском плену от жены другого российского военнослужащего, с которым был рязанец. 26 июня мужчина вернулся из плена. Специалисты уже связались с его семьей. Напомним, обмен военнопленными прошел в формате 160 на 160.

Рязанец, числившийся пропавшим с октября 2025 года, вернулся из плена. Об этом сообщает рязанский омбудсмен по правам человека Наталья Епихина.

Отмечается, что с октября 2025 года мужчина числился пропавшим без вести. Его супруга узнала о том, что он в украинском плену от жены другого российского военнослужащего, с которым был рязанец.

26 июня мужчина вернулся из плена. Специалисты уже связались с его семьей.

Напомним, обмен военнопленными прошел в формате 160 на 160.