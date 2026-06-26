Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160»

Отмечается, что вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии. С ними работает уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи бойцов доставят в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. При обмене посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Об этом 26 июня сообщили в Минобороны.

Отмечается, что вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии. С ними работает уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.

После оказания необходимой психологической и медицинской помощи бойцов доставят в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

При обмене посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.