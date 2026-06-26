Рязанцам назвали стоимость проезда в маршрутках № 53м3 и № 75м3 по регулируемому тарифу

Напомним, с 28 июня на маршрутах № 53м3 и № 75м3 вводится оплата проезда по регулируемому тарифу. Оплата за одну поездку — по безналичному расчету составит 35 рублей, при оплате наличными — 37 рублей. По карте ЕЦК одна поездка на этих маршрутах будет стоить 33 рубля.

Рязанцам назвали стоимость проезда в маршрутках № 53м3 и № 75м3 по регулируемому тарифу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, с 28 июня на маршрутах № 53м3 и № 75м3 вводится оплата проезда по регулируемому тарифу. Оплата за одну поездку — по безналичному расчету составит 35 рублей, при оплате наличными — 37 рублей.

По карте ЕЦК одна поездка на этих маршрутах будет стоить 33 рубля.