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Период поддержки Windows 10 продлен до октября 2027 года
Microsoft увеличила срок действия программы расширенной поддержки обновлений для Windows 10 — теперь она будет действовать до октября 2027 года. Об этом сообщил портал Windows Latest. Ранее предполагалось, что программа расширенной поддержки Windows 10 будет действовать до октября 2026 года для обычных пользователей. Однако ее продлили еще на год. Отмечается, что подключиться к программе можно бесплатно — для этого нужно войти в Windows 10 с учетной записью Microsoft. Также доступен платный вариант. По данным Windows Central, причиной продления поддержки мог стать дефицит оперативной памяти, который привел к росту цен на новые ПК.

Microsoft увеличила срок действия программы расширенной поддержки обновлений для Windows 10 — теперь она будет действовать до октября 2027 года. Об этом сообщил портал Windows Latest.

Ранее предполагалось, что программа расширенной поддержки Windows 10 будет действовать до октября 2026 года для обычных пользователей. Однако ее продлили еще на год.

Отмечается, что зарегистрироваться в программе можно бесплатно — для этого нужно войти в Windows 10 с учетной записью Microsoft. Также доступен платный вариант.

По данным Windows Central, причиной продления поддержки мог стать дефицит оперативной памяти, который привел к росту цен на новые ПК.