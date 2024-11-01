Microsoft прекратит бесплатно поддерживать операционную систему Windows 10

Физические лица смогут продлить поддержку на год за 30 долларов, стоимость первого дополнительного года поддержки для юридических лиц составит 61 доллар, второго — 122 доллара, а третьего — 244 доллара.

Microsoft сообщила, что с 14 октября 2025 года прекратит бесплатно поддерживать операционную систему Windows 10. Об этом в пятницу, 1 ноября, пишет ТАСС со ссылкой портал The Verge.

Физические лица смогут продлить поддержку на год за 30 долларов, стоимость первого дополнительного года поддержки для юридических лиц составит 61 доллар, второго — 122 доллара, а третьего — 244 доллара.