На благоустройство тропы Паустовского потратят 3,7 миллиона рублей

На благоустройство участка в начале экотропы Паустовского направят 3 миллиона 750 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию, на старте маршрута установят одну деревянную беседку размером 4 на 5 метров и высотой 3,5 метра. Также территорию оснастят 10 декоративными уличными светильниками на металлических опорах высотой 3 метра.

На благоустройство участка в начале экотропы Паустовского направят 3 миллиона 750 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, на старте маршрута установят одну деревянную беседку размером 4 на 5 метров и высотой 3,5 метра. Также территорию оснастят 10 декоративными уличными светильниками на металлических опорах высотой 3 метра.

Еще одним элементом благоустройства станет интерактивный информационный стенд, посвященный Константину Паустовскому. Конструкция во всепогодном исполнении будет работать на улице и подключаться к интернету через встроенные модули связи. Стенд оснастят мультимедийным наполнением и специальным программным обеспечением.

Работы должны завершиться до 1 сентября 2026 года, а гарантия на все объекты составит не менее 3 лет.

Ранее Малков требовал подготовить план развития тропы после жалоб туристов на ее благоустройство.

Фото: документация на сайте госзакупок.