Минобрнауки рассмотрит идею отсрочки оплаты обучения для беременных студенток
Министерство науки и высшего образования России готово рассмотреть инициативу о предоставлении беременным студенткам отсрочки оплаты обучения в вузах. Ранее с такой идеей выступили депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Они предложили предоставлять беременным студенткам и одиноким матерям отсрочку по оплате обучения сроком на шесть месяцев.
Министерство науки и высшего образования России готово рассмотреть инициативу о предоставлении беременным студенткам отсрочки оплаты обучения в вузах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее с такой идеей выступили депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Они предложили предоставлять беременным студенткам и одиноким матерям отсрочку по оплате обучения сроком на шесть месяцев.
В Минобрнауки отметили, что рассмотрят предложение в установленном порядке, если оно официально поступит в ведомство.