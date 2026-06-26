Минобрнауки рассмотрит идею отсрочки оплаты обучения для беременных студенток

Министерство науки и высшего образования России готово рассмотреть инициативу о предоставлении беременным студенткам отсрочки оплаты обучения в вузах. Ранее с такой идеей выступили депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Они предложили предоставлять беременным студенткам и одиноким матерям отсрочку по оплате обучения сроком на шесть месяцев.

Министерство науки и высшего образования России готово рассмотреть инициативу о предоставлении беременным студенткам отсрочки оплаты обучения в вузах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее с такой идеей выступили депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Они предложили предоставлять беременным студенткам и одиноким матерям отсрочку по оплате обучения сроком на шесть месяцев.

В Минобрнауки отметили, что рассмотрят предложение в установленном порядке, если оно официально поступит в ведомство.