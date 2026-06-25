В России одиноким матерям предложили давать отсрочку оплаты обучения в вузах

По мнению депутатов, такие студентки нередко сталкиваются с финансовой нагрузкой: им приходится одновременно покрывать расходы на обучение, беременность, уход за ребенком и нужды семьи. Чтобы снизить риск прекращения обучения из‑за нехватки средств, авторы инициативы предложили Минобрнауки подготовить типовые рекомендации для вузов. Предполагается, что отсрочку будут предоставлять по заявлению студентки при наличии подтверждающих документов — о беременности либо о статусе одинокой матери. Сумму платежа включат в индивидуальный график оплаты, а на период рассрочки не будут начислять штрафы и пени.

В России беременным студенткам и одиноким матерям предложили предоставлять полгода рассрочки оплаты обучения в вузах. С соответствующей инициативой выступили депутаты во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, передало 25 июня ТАСС.

По мнению депутатов, такие студентки нередко сталкиваются с финансовой нагрузкой: им приходится одновременно покрывать расходы на обучение, беременность, уход за ребенком и нужды семьи.

Чтобы снизить риск прекращения обучения из‑за нехватки средств, авторы инициативы предложили Минобрнауки подготовить типовые рекомендации для вузов.

Предполагается, что отсрочку будут предоставлять по заявлению студентки при наличии подтверждающих документов — о беременности либо о статусе одинокой матери. Сумму платежа включат в индивидуальный график оплаты, а на период рассрочки не будут начислять штрафы и пени.