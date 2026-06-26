Глава СК России высказался об альтернативе «Разговорам о важном» в школах

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил заменить уроки «Разговоры о важном» в российских школах на уроки мужества. Об этом сообщает РИА Новости. Он отметил, что на такие уроки следует приглашать участников специальной военной операции. Это заявление было сделано в ходе его выступления на Международном молодежном юридическом форуме, проходящем в рамках Петербургского международного юридического форума. Бастрыкин подчеркнул, что подобный подход уже успешно применяется в кадетских корпусах.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил заменить уроки «Разговоры о важном» в российских школах на уроки мужества. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что на такие уроки следует приглашать участников специальной военной операции.

Это заявление было сделано в ходе его выступления на Международном молодежном юридическом форуме, проходящем в рамках Петербургского международного юридического форума.

Бастрыкин подчеркнул, что подобный подход уже успешно применяется в кадетских корпусах.