В Рязанской области за неделю от укусов клещей пострадали 19 детей

По данным оперативного мониторинга, за прошедшую неделю в медицинские организации Рязанской области обратились 113 человек, пострадавших от укусов клещей. Из них 19 — дети. Ранее рязанцам рассказали, что делать при укусе клеща.

В Рязанской области за неделю от укусов клещей пострадали 19 детей. Об этом сообщили 25 июня в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным оперативного мониторинга, за прошедшую неделю в медицинские организации Рязанской области обратились 113 человек, пострадавших от укусов клещей. Из них 19 — дети.

Ранее рязанцам рассказали, что делать при укусе клеща.