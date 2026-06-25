В РФ хотят ужесточить ответственность за половые преступления в отношении детей

Следственный комитет РФ предложил ужесточить ответственность за половые преступления в отношении детей. Об этом пишет RT. Кроме того, выдвинута инициатива установить ответственность за незаконное распространение сведений о потерпевшем подростке. Отмечается, что идеи озвучили в рамках сессии «Следственный комитет Российской Федерации: 15 лет на службе Закону и Отечеству» на Петербургском международном юридическом форуме.