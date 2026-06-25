В одном из округов Рязанской области приостановят движение маршруток

С 1 июля в Чучковском округе приостанавливают движение семи маршрутных пассажирских автобусов. В администрации заявили, что причиной такого решения стали отпуска водителей. Также три машины поставят на ремонт из-за серьезных поломок и проблем с запчастями.