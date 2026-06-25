Рязанские археологи показали старинную подвесную иконку и крестик

Рязанские археологи показали первые находки этого сезона. Об этом сообщили в группе «СТРАЭ РАН». На новом месте раскопа нашли подвесную иконку и крестик домонгольского периода. Фотографии они опубликовали в своем сообществе в соцсетях.