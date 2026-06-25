Рязанец, выстреливший в сотрудника полиции, проведет три года в колонии

Рязанский областной суд оставил без изменения приговор директору охранной фирмы, осужденному за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Установлено, что в апреле 2022 года на территории одного из предприятий Рязани произошел конфликт из-за использования административных и производственных помещений. Один из полицейских потребовал от участника конфликта бросить пистолет, однако тот проигнорировал законное требование. Когда сотрудник полиции попытался приблизиться и изъять оружие, мужчина выстрелил ему в ногу.

Рязанский областной суд оставил без изменения приговор директору охранной фирмы, осужденному за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в апреле 2022 года на территории одного из предприятий Рязани произошел конфликт из-за использования административных и производственных помещений. В ходе спора было применено огнестрельное оружие, после чего на место прибыли сотрудники полиции.

Один из полицейских потребовал от участника конфликта бросить пистолет, однако тот проигнорировал законное требование. Когда сотрудник полиции попытался приблизиться и изъять оружие, мужчина выстрелил ему в ногу.

Октябрьский районный суд Рязани признал директора ООО «Охранная фирма «Р» виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти») и назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима.

Защита обжаловала приговор, однако судебная коллегия Рязанского областного суда не нашла оснований для его отмены или изменения.

Решение вступило в законную силу.