Назван средний размер образовательного кредита в Рязанской области

За первые пять месяцев 2026 года сумма выдач образовательных кредитов в Рязанской области выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и превысила 45 млн рублей. Средний чек таких займов в регионе составил 1,7 млн рублей.

За первые пять месяцев 2026 года сумма выдач образовательных кредитов в Рязанской области выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и превысила 45 млн рублей. Средний чек таких займов в регионе составил 1,7 млн рублей.

«Образовательный кредит — это финансовый инструмент, который даёт возможность талантливым и мотивированным ребятам получить образование, независимо от финансового положения семьи. Рост числа выдач подтверждает: образование остаётся главным приоритетом для молодёжи, стремящейся не только получить знания, но и сформировать прочный фундамент для будущей карьеры», — отметила Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка.

«Когда я узнала про образовательный кредит, поняла: это мой шанс. Я из обычной семьи, и платить за обучение сразу было бы тяжело. А здесь я получила буквально „билет в будущее“. Это не кредит, а инвестиция в себя. Спасибо, что даёте нам, студентам, поверить в свои силы», — рассказала студентка Екатерина.

Студенты вузов и средне-профессиональных учебных заведений, имеющих государственную лицензию, могут оформить образовательный кредит с господдержкой без поручителей, обязательного страхования и залога. Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте Сбера .

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