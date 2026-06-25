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Назван средний размер образовательного кредита в Рязанской области
За первые пять месяцев 2026 года сумма выдач образовательных кредитов в Рязанской области выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и превысила 45 млн рублей. Средний чек таких займов в регионе составил 1,7 млн рублей.

За первые пять месяцев 2026 года сумма выдач образовательных кредитов в Рязанской области выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и превысила 45 млн рублей. Средний чек таких займов в регионе составил 1,7 млн рублей.

«Образовательный кредит — это финансовый инструмент, который даёт возможность талантливым и мотивированным ребятам получить образование, независимо от финансового положения семьи. Рост числа выдач подтверждает: образование остаётся главным приоритетом для молодёжи, стремящейся не только получить знания, но и сформировать прочный фундамент для будущей карьеры», — отметила Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка.

«Когда я узнала про образовательный кредит, поняла: это мой шанс. Я из обычной семьи, и платить за обучение сразу было бы тяжело. А здесь я получила буквально „билет в будущее“. Это не кредит, а инвестиция в себя. Спасибо, что даёте нам, студентам, поверить в свои силы», — рассказала студентка Екатерина.

Студенты вузов и средне-профессиональных учебных заведений, имеющих государственную лицензию, могут оформить образовательный кредит с господдержкой без поручителей, обязательного страхования и залога. Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте Сбера.

Справка:

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru