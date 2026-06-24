В рязанской мэрии назвали причину вырубки деревьев у реки Плетенка

В администрации уточнили, что в районе Михайловского шоссе ведется строительство жилого квартала «Ривер‑парк». «Компания „РП‑Строй 57“ получила разрешение на строительство в 2024 году. Все документы застройщика в порядке. Земельный участок принадлежит компании на правах частной собственности», — отметили в мэрии. Там подчеркнули, что в 2025 году с застройщиком был заключён договор аренды на благоустройство прилегающего участка, включающее размещение малых архитектурных форм. Сейчас там проводится санитарная прочистка от сорной поросли. После завершения этого этапа порубочные остатки вывезут и приступят к дальнейшим работам. Ранее местные жители возмутились вырубкой деревьев на месте слияния рек Плетенки и Павловки.

В рязанской мэрии назвали причину вырубки деревьев у реки Плетенка. Об этом представители администрации рассказали РЗН. инфо.

В администрации уточнили, что в районе Михайловского шоссе ведется строительство жилого квартала «Ривер‑парк».

"Компания «РП‑Строй 57″ получила разрешение на строительство в 2024 году. Все документы застройщика в порядке. Земельный участок принадлежит компании на правах частной собственности», — отметили в мэрии.

Там подчеркнули, что в 2025 году с застройщиком был заключён договор аренды на благоустройство прилегающего участка, включающее размещение малых архитектурных форм. Сейчас там проводится санитарная прочистка от сорной поросли. После завершения этого этапа порубочные остатки вывезут и приступят к дальнейшим работам.

«Специалисты администрации выезжали на место. Работы ведутся в разрешённых границах участка. Проход вдоль реки останется свободным», — заключили в сообщении.

Ранее местные жители возмутились вырубкой деревьев на месте слияния рек Плетенки и Павловки.