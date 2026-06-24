В Рязани 82-летний велосипедист скончался после ДТП

ДТП произошло 23 июня, примерно в 19:20, напротив дома № 5 на Московском шоссе. По данным полицейских, 82-летний велосипедист столкнулся с автобусом «КАВЗ» под управлением 45-летнего жителя Рязанского округа. Водитель двухколесного транспортного средства получил травмы. Мужчину госпитализировали в медучреждение, где он скончался. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

В Рязани 82-летний велосипедист скончался после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 23 июня, примерно в 19:20, напротив дома № 5 на Московском шоссе.

По данным полицейских, 82-летний велосипедист столкнулся с автобусом «КАВЗ» под управлением 45-летнего жителя Рязанского округа.

Водитель двухколесного транспортного средства получил травмы. Мужчину госпитализировали в медучреждение, где он скончался.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что авария случилась у ТЦ «Барс».