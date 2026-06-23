У ТЦ в Рязани произошло ДТП с участием велосипедиста

Отмечается, что авария случилась 23 июня на Московском шоссе. По словам очевидцев, пострадал пожилой велосипедист. Согласно данным из «Яндекс Карт», движение в сторону площади Победы затруднено. Официальная информация уточняется.

У ТЦ «Барс» в Рязани произошло ДТП с участием велосипедиста. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Отмечается, что авария случилась 23 июня на Московском шоссе. По словам очевидцев, пострадал пожилой велосипедист.

Согласно данным из «Яндекс Карт», движение в сторону площади Победы затруднено.

Официальная информация уточняется.