В Минтрансе заявили, что запрет праворульных машин не обсуждается

Ранее стало известно, что межведомственная комиссия приступила к анализу рисков эксплуатации праворульных автомобилей в России. В исследовании участвуют МВД, Минпромторг, ФГУП «НАМИ» и Минтранс. Особое внимание уделят безопасности дорожного движения. Как пояснили в Минтрансе, речь идет именно об исследовательской и аналитической работе, а не о введении ограничений и каких-либо запретов.