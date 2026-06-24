В России оценят риски вождения праворульных автомобилей

Межведомственная комиссия приступила к анализу рисков эксплуатации праворульных автомобилей в России. В исследовании участвуют МВД, Минпромторг, ФГУП «НАМИ» и Минтранс. По последним данным, в России насчитывается 4 миллиона праворульных автомобилей. Наибольшее их количество зарегистрировано в Приморском крае — более 800 тысяч машин. Особое внимание будет уделено безопасности дорожного движения. При этом МВД уже заявило об отсутствии планов по введению дополнительных ограничений для владельцев праворульных авто.

В России оценят риски вождения праворульных автомобилей. Об этом пишет РИА Новости.

Межведомственная комиссия приступила к анализу рисков эксплуатации праворульных автомобилей в России. В исследовании участвуют МВД, Минпромторг, ФГУП «НАМИ» и Минтранс.

По последним данным, в России насчитывается 4 миллиона праворульных автомобилей. Наибольшее их количество зарегистрировано в Приморском крае — более 800 тысяч машин.

Особое внимание будет уделено безопасности дорожного движения. При этом МВД уже заявило об отсутствии планов по введению дополнительных ограничений для владельцев праворульных авто.

Отмечается, что статистика ДТП показывает, что доля аварий с участием праворульных машин составляет около 12% от общего числа происшествий со смертельным исходом. По результатам исследования будут подготовлены соответствующие рекомендации.