В мэрии прокомментировали инцидент с курящим в салоне водителе автобуса № 17

Сообщается, что в МУП «УРТ» направлено обращение о проведении проверки и установления личности водителя и применения к нему дисциплинарного взыскания. Также в горадминистрации сообщили куда обращаться, если рязанцы заметят водителя, который курит в общественном транспорте. Горожане могут сообщить о подобных инцидентах в Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Рязанской области Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Центральному Федеральному округу (ТОГАДН по Рязанской области МТУ Ространснадзора по ЦФО). Обратиться можно: по телефону +7 (4912) 20-67-00 форме электронного документа по адресу: ugadn62@cfo.rostransnadzor.gov.ru. Напомним, пассажир автобуса № 17 рассказал, что водитель курил за рулем во время движения. По словам очевидца, дым шел в салон — дышать нечем было.

В мэрии прокомментировали инцидент с курящим в салоне водителе автобуса № 17. Комментарий дали РЗН. Инфо.

Сообщается, что в МУП «УРТ» направлено обращение о проведении проверки и установления личности водителя и применения к нему дисциплинарного взыскания.

Также в горадминистрации сообщили куда обращаться, если рязанцы заметят водителя, который курит в общественном транспорте. Горожане могут сообщить о подобных инцидентах в Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Рязанской области Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Центральному Федеральному округу (ТОГАДН по Рязанской области МТУ Ространснадзора по ЦФО).

Обратиться можно:

по телефону +7 (4912) 20-67-00

форме электронного документа по адресу: ugadn62@cfo.rostransnadzor.gov.ru.

Напомним, пассажир автобуса № 17 рассказал, что водитель курил за рулем во время движения. По словам очевидца, дым шел в салон — дышать нечем было.