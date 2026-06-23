Рязанцы пожаловались на водителя автобуса, который курил за рулем

Отмечается, что кадры сделали в автобусе № 17. Как рассказал пассажир, водитель курил за рулем во время движения. По словам очевидца, дым шел в салон — дышать нечем было. Он также добавил, что в автобусе еще и не работал кондиционер. «Может уже пора ужесточить контроль над водителями общественного транспорта?» — задался вопросом местный житель.

Рязанцы пожаловались на водителя автобуса, который курил за рулем. Пост об этом 23 июня опубликован в соцсетях.

Отмечается, что кадры сделали в автобусе № 17. Как рассказал пассажир, водитель курил за рулем во время движения. По словам очевидца, дым шел в салон — дышать нечем было. Он также добавил, что в автобусе еще и не работал кондиционер.

«Может уже пора ужесточить контроль над водителями общественного транспорта?» — задался вопросом местный житель.