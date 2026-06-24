В Кремле заявили, что ситуация на фронте для Киева ухудшается изо дня в день

Как подчеркнул представитель Кремля, ситуация на фронте для Украины с каждым днем ухудшается, динамика очевидна. Российские бойцы продвигаются по всему фронту, отметил Песков. Он добавил, что в определенное время наступят уже «необратимые процессы» для Киева. Ранее президент Владимир Путин говорил, что украинская сторона теряет одну территорию за другой.