В более чем 20 регионах России ограничили продажу топлива

В 23 регионах страны введены ограничения. Например, в Крыму с 21 июня приостановили свободную продажу топлива и перестали отпускать его по талонам, а в Саратовской области с 22 июня установили лимит — не более 30 литров бензина на машину. Власти разных регионов ограничивают отпуск топлива в канистры, устанавливают лимиты на заправку и формируют оперативные штабы для контроля ситуации.

В более чем 20 регионах России ограничили продажу топлива. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что с 1 по 19 июня продажи бензина на бирже упали на 22,3% год к году, до 404,25 тыс. тонн. Специалисты связали это с отсутствием предложения АИ-92 и АИ-95 «Газпром нефти», которая остановила реализацию со станции около Московского НПЗ, а затем и с других заводов.

В связи с этим в 23 регионах страны введены ограничения. Например, в Крыму с 21 июня приостановили свободную продажу топлива и перестали отпускать его по талонам, а в Саратовской области с 22 июня установили лимит — не более 30 литров бензина на машину. Власти разных регионов ограничивают отпуск топлива в канистры, устанавливают лимиты на заправку и формируют оперативные штабы для контроля ситуации.

Ограничения введены в Крыму (включая Севастополь), Пензенской, Вологодской, Курской, Белгородской, Брянской, Тюменской, Тверской, Липецкой, Ярославской, Тамбовской, Челябинской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской, Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и Адыгее.