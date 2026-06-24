США хотят перепродавать российский газ, заявил Лавров

По словам Лаврова, Вашингтон заинтересован в приобретении европейского участка «Северных потоков», чтобы в дальнейшем поставлять в Европу российский газ. Министр добавил, что американцы якобы ведут переговоры. Как утверждает глава МИД, через эти газопроводы можно будет прокачивать только российский газ, а Соединенные Штаты после получения контроля над инфраструктурой смогут перепродавать его «с хорошей наценкой».

Глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил, что США хотят выкупить часть «Северных потоков» для перепродажи российского газа. Об этом сообщило 24 июня ТАСС.

По словам Лаврова, Вашингтон заинтересован в приобретении европейского участка «Северных потоков», чтобы в дальнейшем поставлять в Европу российский газ. Министр добавил, что американцы якобы ведут переговоры.

Как утверждает глава МИД, через эти газопроводы можно будет прокачивать только российский газ, а Соединенные Штаты после получения контроля над инфраструктурой смогут перепродавать его «с хорошей наценкой».

Ранее Лавров заявлял, что США намерены присвоить «Северные потоки».