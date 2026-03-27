Лавров заявил, что США намерены присвоить «Северные потоки»

Лавров напомнил, что «Северные потоки» подорвали диверсанты из Украины при поддержке спецслужб Запада. Но, по его словам, это не осудили ни Франция, ни Германия, которая, как отметил министр, «проглотила» эту террористическую акцию в ущерб собственным интересам. «США сейчас тоже говорят, что хотят „Северные потоки“ забрать себе», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью телекомпании France Télévisions, что США намерены присвоить «Северные потоки». Его слова 27 марта передало ТАСС.

