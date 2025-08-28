Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
18°
Птн, 29
21°
Сбт, 30
27°
ЦБ USD 80.29 -0.15 29/08
ЦБ EUR 93.49 0.15 29/08
Нал. USD 80.05 / 80.00 28/08 18:30
Нал. EUR 93.70 / 94.50 28/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
5 часов назад
685
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
7 часов назад
267
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 452
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 724
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Павел Малков: заменили пять электричек в регионе на более новые подвижные составы
Павел Малков отметил, что уже заменено пять электропоездов на этом маршруте. «Заменили самые древние электрички. Минтранс и ЦППК проводят регулярные проверки и устраняют недочеты, но я вижу приложенные фото. Поручаю еще раз провести рейды», — сказал глава региона.

В Рязанской области заменили часть электричек новыми подвижными составами. Об этом сообщил губернатор Павел Малков во время прямого эфира с жителями в соцсетях.

Рязанцы пожаловались на антисанитарное состояние электропоездов на маршруте «Сасово-Рязань».

"Заменено пять электропоездов из девяти на маршрутах «Рязань — Сасово», «Рязань — Узуново», «Рязань — Коломна». Это электрички, возраст которых достиг 38 лет. На их место вышли подвижные составы более новые, в хорошем состоянии после капремонта. Также по моему поручению рабочая группа Минтранса области и ЦППК проводит регулярные проверки. По замечаниям проводится работа. ЦППК присылает отчеты об устранении всех замечаний", — рассказал глава региона.

Он поручил министру транспорта региона Павлу Супруну провести еще раз проверку по всем электричкам и проработать совместно с ЦППК возможность размещения в вагонах QR-коды с формой для жалоб.

Малков добавил, что также продолжится обновление машин скорой помощи и школьных автобусов. Он отметил, что за несколько лет регион закупил 68 машин скорой и 127 автомобилей неотложной помощи.

Часть из них отправили в районные больницы. Весь медтранспорт, выработавший свой ресурс, заменили.

Для перевозки детей в школы приобрели 250 автобусов, в ближайшее время планируется поставка еще пяти единиц.

Фото: комментарии под эфиром.