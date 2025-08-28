Павел Малков: заменили пять электричек в регионе на более новые подвижные составы

В Рязанской области заменили часть электричек новыми подвижными составами. Об этом сообщил губернатор Павел Малков во время прямого эфира с жителями в соцсетях.
Рязанцы пожаловались на антисанитарное состояние электропоездов на маршруте «Сасово-Рязань».
"Заменено пять электропоездов из девяти на маршрутах «Рязань — Сасово», «Рязань — Узуново», «Рязань — Коломна». Это электрички, возраст которых достиг 38 лет. На их место вышли подвижные составы более новые, в хорошем состоянии после капремонта. Также по моему поручению рабочая группа Минтранса области и ЦППК проводит регулярные проверки. По замечаниям проводится работа. ЦППК присылает отчеты об устранении всех замечаний", — рассказал глава региона.
Он поручил министру транспорта региона Павлу Супруну провести еще раз проверку по всем электричкам и проработать совместно с ЦППК возможность размещения в вагонах QR-коды с формой для жалоб.
Малков добавил, что также продолжится обновление машин скорой помощи и школьных автобусов. Он отметил, что за несколько лет регион закупил 68 машин скорой и 127 автомобилей неотложной помощи.
Часть из них отправили в районные больницы. Весь медтранспорт, выработавший свой ресурс, заменили.
Для перевозки детей в школы приобрели 250 автобусов, в ближайшее время планируется поставка еще пяти единиц.
Фото: комментарии под эфиром.