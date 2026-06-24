Рязанцы пожаловались на отмену маршрутки № 90

«Маршрут действует, однако количество машин по техническим причинам действительно сократилось. Работаем с перевозчиком, совместно ищем пути решения возникших трудностей», — сообщили в горадминистрации. Также там сообщили, что помимо прочего городского транспорта, жителям доступен маршрутка № 50, который следует по схожему с № 90 маршруту. Этой зимой о маршрутке № 90 говорили благодаря тому, что автобусы разъезжали без стекол в салоне в мороз.

Рязанцы пожаловались на отмену маршрутки № 90. В мэрии отреагировали на жалобу, сообщив, что количество машин сократилось.

«Маршрут действует, однако количество машин по техническим причинам действительно сократилось. Работаем с перевозчиком, совместно ищем пути решения возникших трудностей», — сообщили в горадминистрации.

Также там сообщили, что помимо прочего городского транспорта, жителям доступен маршрутка № 50, который следует по схожему с № 90 маршруту.

Этой зимой о маршрутке № 90 говорили благодаря тому, что автобусы разъезжали без стекол в салоне в мороз.