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После жалоб рязанцев в Деулине начали вывоз мусора
В администрации Рязанского округа сообщили, что в Деулине начали вывозить мусор с переполненной контейнерной площадки. «До конца текущего дня завершим уборку и вывезем оставшийся мусор», — написали в комментарии. Ранее о проблеме РЗН. инфо писал читатель.

После жалоб рязанцев в деревне Деулино начали вывоз мусора. Информация появилась 24 июня в соцсетях.

В администрации Рязанского округа сообщили, что в Деулине начали вывозить мусор с переполненной контейнерной площадки.

«До конца текущего дня завершим уборку и вывезем оставшийся мусор», — написали в комментарии.

Ранее о проблеме РЗН. инфо писал читатель.