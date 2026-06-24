После жалоб рязанцев в Деулине начали вывоз мусора
В администрации Рязанского округа сообщили, что в Деулине начали вывозить мусор с переполненной контейнерной площадки. «До конца текущего дня завершим уборку и вывезем оставшийся мусор», — написали в комментарии. Ранее о проблеме РЗН. инфо писал читатель.
После жалоб рязанцев в деревне Деулино начали вывоз мусора. Информация появилась 24 июня в соцсетях.
В администрации Рязанского округа сообщили, что в Деулине начали вывозить мусор с переполненной контейнерной площадки.
«До конца текущего дня завершим уборку и вывезем оставшийся мусор», — написали в комментарии.
Ранее о проблеме РЗН. инфо писал читатель.