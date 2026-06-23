Жители Деулино пожаловались на переполненную мусорную площадку

В деревне Деулино Рязанской области уже около двух недель не вывозят мусор. Об этом РЗН. Инфо сообщили местные жители. По словам очевидцев, отходы не вывозят уже около двух недель. Из-за начала летнего сезона и большого числа отдыхающих в деревне и на реке Пра на контейнерной площадке скопились горы мусора. Авторы обращения утверждают, что уже обращались в администрацию МКУ «Заборье», Министерство природопользования Рязанской области и прокуратуру, однако проблема до сих пор не решена.

В деревне Деулино Рязанской области уже около двух недель не вывозят мусор. Об этом РЗН. Инфо сообщили местные жители.

По словам очевидцев, отходы не вывозят уже около двух недель. Из-за начала летнего сезона и большого числа отдыхающих в деревне и на реке Пра на контейнерной площадке скопились горы мусора.

Авторы обращения утверждают, что уже обращались в администрацию МКУ «Заборье», Министерство природопользования Рязанской области и прокуратуру, однако проблема до сих пор не решена.