Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
21°
Чтв, 25
17°
Птн, 26
20°
ЦБ USD 74.62 0.86 24/06
ЦБ EUR 85.48 0.89 24/06
Нал. USD 76.10 / 76.20 24/06 11:44
Нал. EUR 89.66 / 89.78 24/06 11:44
Новости
Итоги года New
Публикации
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
Вчера 15:43
378
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
Вчера 10:10
488
Как работает гибридный автомобиль, зачем он нужен и стоит ли на него п...
Эти вопросы задают себе тысячи автолюбителей. Компания...
22 июня 2026 16:56
1 242
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
2 629
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Глава Минпросвещения сообщил о сроках изменения в ЕГЭ по обществознанию
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что изменения в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по обществознанию будут внесены через два года. Об этом сообщает РИА Новости. Он отметил, что в следующем учебном году никаких изменений в предмете «Обществознание» не произойдет, так как ученики продолжают обучаться по действующей программе. Кравцов сделал это заявление на сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» в рамках XIV Петербургского международного юридического форума, который пройдет с 24 по 26 июня.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что изменения в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по обществознанию будут внесены через два года. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в следующем учебном году никаких изменений в предмете «Обществознание» не произойдет, так как ученики продолжают обучаться по действующей программе. Кравцов сделал это заявление на сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» в рамках XIV Петербургского международного юридического форума, который пройдет с 24 по 26 июня.

Ранее замглавы Минпросвещения Ольга Колударова сообщила, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11 классов.