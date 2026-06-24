Глава Минпросвещения сообщил о сроках изменения в ЕГЭ по обществознанию

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что изменения в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по обществознанию будут внесены через два года. Об этом сообщает РИА Новости. Он отметил, что в следующем учебном году никаких изменений в предмете «Обществознание» не произойдет, так как ученики продолжают обучаться по действующей программе. Кравцов сделал это заявление на сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» в рамках XIV Петербургского международного юридического форума, который пройдет с 24 по 26 июня.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что изменения в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по обществознанию будут внесены через два года. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в следующем учебном году никаких изменений в предмете «Обществознание» не произойдет, так как ученики продолжают обучаться по действующей программе. Кравцов сделал это заявление на сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» в рамках XIV Петербургского международного юридического форума, который пройдет с 24 по 26 июня.

Ранее замглавы Минпросвещения Ольга Колударова сообщила, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11 классов.