В Рязанской области упразднили поселок
В Рязанской области упразднили поселок станции Летники. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости». Документом, утверждается упразднение населенного пункта поселок станции Летники Клепиковского муниципального округа Рязанской области. Ранее сообщалось о намерении ликвидировать опустевший поселок.
В Рязанской области упразднили поселок станции Летники. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Документом, утверждается упразднение населенного пункта поселок станции Летники Клепиковского муниципального округа Рязанской области.
Ранее сообщалось о намерении ликвидировать опустевший поселок.