В Рязани разыскивают очевидцев аварии, после которой погиб подросток

Напомним, авария произошла 14 июня возле дома № 65 по улице Октябрьская. 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» столкнулся с мотоциклом «NFX» под управлением 15-летнего рязанца. Подростка госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти его не удалось. Мальчик скончался в больнице. Очевидцев аварии просят обращаться в Отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1, каб. 17, или по телефону 8 (4912) 44-46-08.