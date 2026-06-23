В Рязани еще несколько улиц останутся без воды 23 июня

С 9:00 до 17:00 холодную воду отключат по адресам: Грибоедова 18, 22, 22 корп.1; Есенина 22; Затинная 5, 7, 9, 11, 21, 23, 23а, 24, 26а, 26 корп.1, 28. Ранее сообщалось об отключении ресурса на улицах Лермонтова, Фирсова, 4-й Новопавловский проезд, 5-я Линия, Высоковольтная.

В Рязани еще несколько улиц останутся без воды 23 июня. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

С 9:00 до 17:00 холодную воду отключат по адресам:

Грибоедова 18, 22, 22 корп.1;

Есенина 22;

Затинная 5, 7, 9, 11, 21, 23, 23а, 24, 26а, 26 корп.1, 28.

Ранее сообщалось об отключении ресурса на улицах Лермонтова, Фирсова, 4-й Новопавловский проезд, 5-я Линия, Высоковольтная.