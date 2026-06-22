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23 июня в Рязани несколько улиц останутся без холодной воды
С 09:30 до 11:00 23 июня холодной воды не будет на улицах: Лермонтова, дома № 8, 10, 12, 14 (детский сад № 96), 16, 18, 20, 20 (центр соцобслуживания населения), 20 (ГКУ РО УОДМС), 22 (школа № 15); Фирсова, дома № 4 корпус 1, 6, 6 корпус 1 (детский сад № 91), 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 корпус 1, 20, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 24. С 09:00 до 17:00 23 июня холодную воду отключат по адресам: 4-й Новопавловский проезд, дом № 12; 5-я Линия, дом № 56/52; Высоковольтная, дома № 25а, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 29, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 29 корпус 3, 29а, 31 корпус 1, 31 корпус 2, 35,37, 33 корпус 2 (детский сад № 102).

23 июня в Рязани пять улиц останутся без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.

С 09:30 до 11:00 23 июня холодной воды не будет на улицах:

  • Лермонтова, дома № 8, 10, 12, 14 (детский сад № 96), 16, 18, 20, 20 (центр соцобслуживания населения), 20 (ГКУ РО УОДМС), 22 (школа № 15);
  • Фирсова, дома № 4 корпус 1, 6, 6 корпус 1 (детский сад № 91), 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 корпус 1, 20, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 24.

С 09:00 до 17:00 23 июня холодную воду отключат по адресам:

  • 4-й Новопавловский проезд, дом № 12;
  • 5-я Линия, дом № 56/52;
  • Высоковольтная, дома № 25а, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 29, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 29 корпус 3, 29а, 31 корпус 1, 31 корпус 2, 35,37, 33 корпус 2 (детский сад № 102).