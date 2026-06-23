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Рязанцы останутся без воды в ночь с 23-го на 24-е июня
Холодную воду отключат c 22:00 23 июня до 6:00 24 июня по адресам: 1-й Вокзальный проезд 6, 8, 10, 12; 1-й Пионерский переулок 1а; 2-й Вокзальный проезд 1, 2, 3, 5-7, 6, 9; Вокзальная 5, 7, 14, 26, 28, 30, 32, 32а (ОГБПОУ РЖК), 34, 38, 42, 55б, 61, 65, 77, 85, 89, 91; Вокзальная д. 6,11,20,24,28а, 36,37,41,44 -Административные здания Коммунистический переулок 3, 6, 8, 9, 10; Комсомольский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15; Малое шоссе 3, 28; Первомайский проспект 58, 58 корп.1; Вокзальная д. 26 а — ЖД вокзал Рязань -1 Первомайский проспект д. 54 (конгресс-отель «Альянс») ЦТП — Вокзальная д. 7 (ввод ул. Вокзальная) ЦТП — Первомайский проспект д. 74 к.1.

Рязанцы останутся без воды в ночь с 23-го на 24-е июня. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Холодную воду отключат c 22:00 23 июня до 6:00 24 июня по адресам:

  • 1-й Вокзальный проезд 6, 8, 10, 12;
  • 1-й Пионерский переулок 1а;
  • 2-й Вокзальный проезд 1, 2, 3, 5-7, 6, 9;
  • Вокзальная 5, 7, 14, 26, 28, 30, 32, 32а (ОГБПОУ РЖК), 34, 38, 42, 55б, 61, 65, 77, 85, 89, 91;
  • Вокзальная д. 6,11,20,24,28а, 36,37,41,44 -Административные здания
  • Коммунистический переулок 3, 6, 8, 9, 10;
  • Комсомольский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15;
  • Малое шоссе 3, 28;
  • Первомайский проспект 58, 58 корп.1, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66, 66 корп.1, 66 корп.2, 70/1, 72, 74 корп.1, 76, 76 корп.1, 76 корп.3, 78/93
  • Вокзальная д. 26 а — ЖД вокзал Рязань -1
  • Первомайский проспект д. 54 (конгресс-отель «Альянс»)
  • ЦТП — Вокзальная д. 7 (ввод ул. Вокзальная)
  • ЦТП — Первомайский проспект д. 74 к.1.

Напомним, на части рязанских улиц уже отключили воду. Где-то ресурс вернут в 17:00, а где-то в 19:00.