Путин: Киев хочет повлиять на энергоресурсы и турсезон в России

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев, по мере ухудшения ситуации на фронте, использует тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом он сообщил на оперативном совещании с членами правительства, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что задачи по снижению последствий таких атак лежат на Министерстве обороны и других силовых ведомствах. Он также поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать и свести к нулю последствия ударов по гражданским объектам.

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев, по мере ухудшения ситуации на фронте, использует тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом он сообщил на оперативном совещании с членами правительства, передает ТАСС.

По словам главы государства, украинские силы «теряют территории», а российские войска занимают новые населенные пункты.

Путин подчеркнул, что задачи по снижению последствий таких атак лежат на Министерстве обороны и других силовых ведомствах. Он также поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать и свести к нулю последствия ударов по гражданским объектам.

Президент добавил, что, по поступающей информации, удары могут быть направлены на создание проблем с энергоснабжением и влиянием на туристический сезон.