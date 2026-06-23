Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
23°
Срд, 24
21°
Чтв, 25
19°
ЦБ USD 74.62 0.86 24/06
ЦБ EUR 85.48 0.89 24/06
Нал. USD 76.15 / 76.20 23/06 17:25
Нал. EUR 89.55 / 89.50 23/06 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
1 час назад
121
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
7 часов назад
245
Как работает гибридный автомобиль, зачем он нужен и стоит ли на него п...
Эти вопросы задают себе тысячи автолюбителей. Компания...
Вчера 16:56
793
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
2 534
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Путин: Киев хочет повлиять на энергоресурсы и турсезон в России
Президент России Владимир Путин заявил, что Киев, по мере ухудшения ситуации на фронте, использует тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом он сообщил на оперативном совещании с членами правительства, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что задачи по снижению последствий таких атак лежат на Министерстве обороны и других силовых ведомствах. Он также поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать и свести к нулю последствия ударов по гражданским объектам.

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев, по мере ухудшения ситуации на фронте, использует тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом он сообщил на оперативном совещании с членами правительства, передает ТАСС.

По словам главы государства, украинские силы «теряют территории», а российские войска занимают новые населенные пункты.

Путин подчеркнул, что задачи по снижению последствий таких атак лежат на Министерстве обороны и других силовых ведомствах. Он также поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать и свести к нулю последствия ударов по гражданским объектам.

Президент добавил, что, по поступающей информации, удары могут быть направлены на создание проблем с энергоснабжением и влиянием на туристический сезон.