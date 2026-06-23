Путин: Киев хочет повлиять на энергоресурсы и турсезон в России

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев, по мере ухудшения ситуации на фронте, использует тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом он сообщил на оперативном совещании с членами правительства, передает ТАСС.
По словам главы государства, украинские силы «теряют территории», а российские войска занимают новые населенные пункты.
Путин подчеркнул, что задачи по снижению последствий таких атак лежат на Министерстве обороны и других силовых ведомствах. Он также поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать и свести к нулю последствия ударов по гражданским объектам.
Президент добавил, что, по поступающей информации, удары могут быть направлены на создание проблем с энергоснабжением и влиянием на туристический сезон.