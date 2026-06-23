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Новак: правительство рассматривает полный запрет на вывоз дизеля из России
Новак отметил, что правительство принимает необходимые меры по обеспечению внутреннего рынка топлива, где ситуация «непростая, но контролируемая». В частности, кроме полного запрета на экспорт бензина и авиакеросина, сейчас рассматривается «полный запрет на экспорт дизельного топлива». «Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жестко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует сроки», — также добавил вице-премьер. Ранее он говорил, что в правительстве разработают план по поддержанию устойчивости топливного рынка

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании членов кабмина с президентом Владимиром Путиным заявил, что правительство рассматривает полный запрет на вывоз дизеля из России. Об этом 23 июня сообщило РИА Новости.

Новак отметил, что правительство принимает необходимые меры по обеспечению внутреннего рынка топлива, где ситуация «непростая, но контролируемая». В частности, кроме полного запрета на экспорт бензина и авиакеросина, сейчас рассматривается «полный запрет на экспорт дизельного топлива».

«Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жестко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует сроки», — также добавил вице-премьер.

Ранее он говорил, что в правительстве разработают план по поддержанию устойчивости топливного рынка.