В правительстве разработают план по поддержанию устойчивости топливного рынка

Отмечается, что вице-премьер Александр Новак провел профильное совещание, на котором с профильными ведомствами и представителями рынка обсудил ситуацию с ценами на топливо и его поставками в регионы. Он поручил подготовить план мероприятий для поддержания устойчивости на внутреннем топливном рынке России. «ФАС поручено продолжить непрерывный мониторинг ценовой ситуации в отрасли и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры», — указано в публикации. Ранее в рязанском минэкономразвития заявляли, что ситуация с ценами на бензин находится на контроле у Федеральной антимонопольной службы.

В правительстве разработают план по поддержанию устойчивости топливного рынка. Об этом 22 июня сообщили «Осторожно, новости» в своем канале на платформе «Макс».

Отмечается, что вице-премьер Александр Новак провел профильное совещание, на котором с профильными ведомствами и представителями рынка обсудил ситуацию с ценами на топливо и его поставками в регионы. Он поручил подготовить план мероприятий для поддержания устойчивости на внутреннем топливном рынке России.

«ФАС поручено продолжить непрерывный мониторинг ценовой ситуации в отрасли и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры», — указано в публикации.