На четырех улицах в Рязани 24 июня отключат холодную воду

С 09:00 до 17:00 24 июня холодную воду отключат на следующих улицах: 1-й Индустриальный переулок, дом № 12; Бронная, дома № 13, 13 корпус 1; Культуры, дома № 4, 6; Энгельса, дома № 27, 29, 31, 35/7. Ранее стало известно, что рязанцы останутся без воды в ночь на 24 июня.