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11 рязанских выпускников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов
Высший балл получили: Балашова Анастасия из школы № 63 в Рязани; Волкова Анна из школы № 68 в Рязани; Самылкин Тимур из школы № 68 в Рязани; Гришин Артем из школы № 47 в Рязани; Обидина Елизавета из школы № 3 в Рязани; Осокин Евгений из школы № 15 в Рязани; Парфенов Михаил из школы № 72 в Рязани; Сотников Ярослав из школы № 17 в Рязани; Струтинская Софья из лицея № 4 в Рязани; Филимончев Александр из лицея № 52 в Рязани; Шалин Егор из касимовской школы № 3. Как отметил Павел Малков, педагог школы № 68 Ирина Егорова в этом году подготовила двух стобалльников по математике.

11 рязанских выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по математике. Об этом 23 июня сообщил губернатор региона Павел Малков в своих соцсетях.

Высший балл получили:

  • Балашова Анастасия из школы № 63 в Рязани;
  • Волкова Анна из школы № 68 в Рязани;
  • Самылкин Тимур из школы № 68 в Рязани;
  • Гришин Артем из школы № 47 в Рязани;
  • Обидина Елизавета из школы № 3 в Рязани;
  • Осокин Евгений из школы № 15 в Рязани;
  • Парфенов Михаил из школы № 72 в Рязани;
  • Сотников Ярослав из школы № 17 в Рязани;
  • Струтинская Софья из лицея № 4 в Рязани;
  • Филимончев Александр из лицея № 52 в Рязани;
  • Шалин Егор из касимовской школы № 3.

Как отметил Павел Малков, педагог школы № 68 Ирина Егорова в этом году подготовила двух стобалльников по математике.

Ранее стало известно, что наивысший балл на ЕГЭ по русскому языку получили четыре школьника.