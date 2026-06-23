11 рязанских выпускников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Высший балл получили: Балашова Анастасия из школы № 63 в Рязани; Волкова Анна из школы № 68 в Рязани; Самылкин Тимур из школы № 68 в Рязани; Гришин Артем из школы № 47 в Рязани; Обидина Елизавета из школы № 3 в Рязани; Осокин Евгений из школы № 15 в Рязани; Парфенов Михаил из школы № 72 в Рязани; Сотников Ярослав из школы № 17 в Рязани; Струтинская Софья из лицея № 4 в Рязани; Филимончев Александр из лицея № 52 в Рязани; Шалин Егор из касимовской школы № 3. Как отметил Павел Малков, педагог школы № 68 Ирина Егорова в этом году подготовила двух стобалльников по математике.

11 рязанских выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по математике. Об этом 23 июня сообщил губернатор региона Павел Малков в своих соцсетях.

Высший балл получили:

Балашова Анастасия из школы № 63 в Рязани;

Волкова Анна из школы № 68 в Рязани;

Самылкин Тимур из школы № 68 в Рязани;

Гришин Артем из школы № 47 в Рязани;

Обидина Елизавета из школы № 3 в Рязани;

Осокин Евгений из школы № 15 в Рязани;

Парфенов Михаил из школы № 72 в Рязани;

Сотников Ярослав из школы № 17 в Рязани;

Струтинская Софья из лицея № 4 в Рязани;

Филимончев Александр из лицея № 52 в Рязани;

Шалин Егор из касимовской школы № 3.

Как отметил Павел Малков, педагог школы № 68 Ирина Егорова в этом году подготовила двух стобалльников по математике.

Ранее стало известно, что наивысший балл на ЕГЭ по русскому языку получили четыре школьника.