Четыре рязанских выпускника получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку

Сто баллов набрали: Майя Семенец, школа № 45; Илья Бойко, школа № 66; Николай Тихонюк, школа № 8; Мария Антипова, школа № 8. Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил учителя русского языка и литературы школы № 8 Рязани Зинаиду Суворову, так как в этом году сразу двое её учеников получили 100 баллов.